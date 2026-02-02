TWICE（トゥワイス） / MISAMO（ミサモ）のMINA（ミナ）が青髪でポーズを取るカウントダウン写真が公開され、「可愛すぎる」と話題を集めている。 【写真】TWICEミナがブルーの妖精に？美しい青髪ショット【動画】①黒髪ストレートロングのミナ②③うさぎの着ぐるみ衣装姿 ■TWICEミナがMISAMOアルバムリリースに向けカウントダウン！ 2月4日に日本1stアルバム『PLAY』をリリース