戦国末期の忍びの戦いを描いた大人気ゲーム『SEKIRO:SHADOWS DIE TWICE』の劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が、2026年に公開されることが発表された。あわせてキャスト情報や主題歌情報も解禁となり、主題曲は作曲家・坂本龍一さんによる「Blu」(『The Best of ‘Playing the Orchestra 2014’』より)に決定した。【動画】すべて手描き！公開された『SEKIRO』劇場アニメPV全編手描きによる2Dアニメーションで、制作スタジオは