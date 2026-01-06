鳥取県と島根県で震度5強を観測する地震が発生し、その後も緊急地震速報が連続して発表されました。長周期地震動も観測された今回の地震。気象庁は今後1週間程度、強い揺れに注意を呼びかけています。

島根・出雲市

「出た方がいい！ ガラスから離れて！」

島根・松江市

「いま！ いま！ 揺れています」

鳥取県や島根県では、大きな揺れに何度も見舞われました。

不安そうに外に出てきた松江市の住民。自宅は…。

住人

「ここ（食器棚が）がばーっとなった。（時計も）かかっていたのが落ちた」

――どんな揺れ？

住人

「そこまで気がつかなかったけど」

――いま、また揺れが…

外へ避難します。

住人

「開けてた方がいいんですかね」

緊急地震速報が鳴りやみません。

住人

「まだ揺れるのかしら」

最初は、午前10時18分。島根と鳥取で最大震度5強を観測。この10分後、今度は最大震度5弱の揺れ。わずか20分ほどの間に震度3以上の揺れが4回発生しました。

■ケガ人など被害も

山陽新幹線の車内アナウンス

「地震が発生し停電の影響で止まっています」

交通も一時ストップ。米子駅前に避難した大勢の人たちに駅員からカイロが配られました。

頻発する揺れに備え松江市では、一時、避難する人たちも見られました。

小学校に避難した人

「余震が結構あったので」

被害も出ています。

鳥取・伯耆町

「人の背丈を上回るような大きさの岩が、転がり落ちてきたものと思われます」

島根・安来市

「裏山から土砂が流れ込んでいます。大きな岩も見受けられます」

安来市の住民

「2回目(の揺れ)の時でしたね。山が落ちてくる感じ」

松江市では外壁が大きく崩れた建物も。島根などでは、これまでに少なくとも7人がケガをしています。

今回の地震の特徴の1つが、長周期地震動です。

日本地震予知学会・長尾年恭会長

「長周期地震動というのは長くゆっくり揺れる地震。非常に遠くまで伝わるという特徴。一番大きな影響を受けるのは高層ビル。建物が壊れるというよりは、50階とかですと横に5〜6メートル揺すられる、普通のガタガタという地震と違う怖さがある」

今回の地震では、長周期地震動で一番大きい階級4が観測されていて、関西・四国・九州と震源から遠く離れたところでも観測されています。

日本地震予知学会・長尾年恭会長

「関西地方で例えばマグニチュード7など起きると、東京でも長周期地震動が観測され影響が出る可能性はある」