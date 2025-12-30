¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î°Ü½»Àè¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë
¡ÊCNN¡Ë¿Í´Ö¤Î¼÷Ì¿¤Ï1950Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ20Ç¯¤â±ä¤Ó¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤Î¿ô½½Ç¯¤ò²á¤´¤¹¾ì½ê¤È¤·¤Æ³°¹ñ¤òÁª¤Ö¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Âð¤ò½èÊ¬¤·¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ³°¹ñ¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤À¡£Èô¤Ó¹þ¤àÁ°¤ËËÜµ¤¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
³¤³°°Ü½»¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤Î·î´©»ï¤È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤¬ËèÇ¯¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ËÅ¬¤·¤¿¹ñ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¥¿¥¤¥¢¥á¥ó¥È»Ø¿ô¡×¤Î2026Ç¯ÈÇ¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¹ñ¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä°åÎÅ¡¢½»Âð¡¢¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡ËÀ©ÅÙ¡¢µ¤¸õ¡¢ÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤¬ÅÀ¿ô²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£³¨¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤²¿Àé¤â¤ÎÅç¡¹¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ê½»¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¢¤é¤æ¤ë¾ò·ï¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»ï¤ÎÊÔ½¸ÀÕÇ¤¼Ô¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¤¬¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢²¤½£¤Ç¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¤ÎÍÍÁê¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬ÀèÆ¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¥Ó¥¶À©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Âà¿¦¼Ô¤ÎÌÜ¤¬¤Û¤«¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡×¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¤ÏÉ÷¸÷ÌÀÕ»¡Ê¤á¤¤¤Ó¡Ë¤Ç³°¤«¤éÍè¤ë¿Í¡¹¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¥³¥¹¥È¤â¼êº¢¡£²¤½£¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½»¤Þ¤¤¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤ÇË¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÌ¥ÎÏ¤À¡×
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯26Ç¯ÈÇ¤Î¥Ù¥¹¥È10¤È¡¢Æ±»ï¤¬200¿Í°Ê¾å¤ÎÀìÌç²È¡¢³¤³°ºß½»¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥®¥ê¥·¥ã
¥®¥ê¥·¥ã¤ÏÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Ó¥¶¡×À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢25Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó4600Ëü¡Ë°Ê¾å¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Ëµï½»¸¢¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï²¤½£¤ÇºÇ¤â¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Ó¥¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£Æ±¹ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢µ¤¸õ¤ä°åÎÅ¡¢½»Âð¤ÎÆÀÅÀ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥á¥¤¥Ï¥ó¤µ¤ó¤È¥À¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¤µ¤ó¤Ï23Ç¯¡¢¥¯¥ì¥¿Åç¤ÎÂ¼¥¯¥ê¥Ä¥¡¤Ë¤¢¤ë¿²¼¼2Éô²°¤Î²È¤ò15Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2300Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥Ï¥ó¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢CNN¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö³¤¤Î¶á¤¯¤Ç¼êº¢¤Ê¾ì½ê¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï·èÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤Û¤«¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡×¤¬¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡ÖÀèÃ¼Åª¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤äºÇ´ó¤ê¶õ¹Á¡¢Ëè½µ³«¤«¤ì¤ëÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢Ä´ÅÙÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÅ¹¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òµó¤²¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥Þ
ÃæÊÆ¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ï¡Ö¥Ó¥¶À©ÅÙ¡¢Âà¿¦¼ÔÍ¥¶øÀ©ÅÙ¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Ó¥¶À©ÅÙ¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¸ä³ÚÈñ¤¬50¡ó°ú¤¡¢¸òÄÌÈñ¤¬30¡ó°ú¤¡¢¹Ò¶õ±¿ÄÂ¤¬25¡ó°ú¤¡¢°åÎÅÈñ¤¬15¡ó°ú¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤«¤é³°¿©Èñ¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë³ä°ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î°åÎÅ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿å½à¤À¤¬¡¢ÈñÍÑ¤¬°Â¤¤¡£ÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Ï3Ëü¥É¥ë¤Ë¤â¾å¤ëÆþ±¡Èñ¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏCT¥¹¥¥ã¥ó¤ÈÅêÌô¤ò´Þ¤á3200¥É¥ë¡ÊÌó50Ëü±ß¡Ë¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
CNN Travel¤ÏºòÇ¯¡¢Ë¬¤ì¤¿¤¤Î¹¹ÔÀè¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ê¥Þ¤òÁª½Ð¡£¼óÅÔ¥Ñ¥Ê¥Þ»Ô¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼óÅÔ¤È¤·¤Æ¤ÏÍ£°ì¡¢»ÔÆâ¤ËÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ä¡¢µì»Ô³¹¤¬¥æ¥Í¥¹¥³¡Ê¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ë¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥³¥¹¥¿¥ê¥«
ÃæÊÆ¤Î¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤Ïµ¤¸õ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ñ¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿±«ÎÓ¤¬¹ñÅÚ¤Î25¡ó¤òÀê¤á¡¢ÅÅÎÏ¤Î99¡ó¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¡£¿¹ÎÓÇË²õ¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºßÀ¸°é¤¹¤ë¿¢Êª¤Ï1Ëü¼ïÎà¡¢À¸Â©¤¹¤ëÄ»Îà¤Ï850¼ïÎà¤Ë¤â¾å¤ë¡£
Æ±¹ñ¤Î¥Ë¥³¥äÈ¾Åç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦5ÂçÄ¹¼÷ÃÏ°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÊÆ¹ñ¿Í½÷À¤Î¥¡¼¥Þ¡¦¥ï¡¼¥É¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ÏÆý¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¤Þ¤ÀÂà¿¦Ç¯Îð¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢18Ç¯¤Ë²ÈÂ²¤È¥Ë¥³¥äÈ¾Åç¤Î¥×¥¨¥Ö¥í¥Ì¥¨¥Ü¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£
CNN¤È¤Îº£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î·ò¹¯¾å¤Î²¸·Ã¤ÏÇ¯¤ò¼è¤ë¤¦¤Á¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ÈÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¿´Â¡¤äÇÙ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï°åÎÅ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÂ³¤¯2°Ì¡£µ¤¸õ¤ä¡Ö³«È¯¤ÈÅý¼£ÂÎÀ©¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
µï½»ÍÑÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤è¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Ó¥¶¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÅê»ñ²È¸þ¤±¥Ó¥¶¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Ø¤Î°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤ëÂ¿¤¯¤ÎÂà¿¦¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î¼õÆ°Åª½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎD7¥Ó¥¶¤¬ºÇÅ¬¤À¡£¹â³Û¤ÎÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¡Ê·î³Û1011¥É¥ë¡ãÌó16Ëü±ß¡ä¤«¤é¡Ë¤Î¾ÚÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
ÊÆ¥·¥¢¥È¥ë½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Ó¥ç¡¼¥¯¤µ¤ó¤Ï22Ç¯¤ËD7¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Æ±¹ñÃæÉô¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ê¥Ë¥ã¥°¥é¥ó¥Ç¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢CNN¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»ä¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¹ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤³¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï°Â¤¤¡£¤¿¤À¤·¥ê¥¹¥Ü¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¤ä¥¢¥ë¥¬¥ë¥Ù¤Ë½»¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÎÏÃ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ä¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ë½»¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¥á¥¥·¥³
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤«¤é100Ëü¿Í¤¬°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÊÆ¤«¤é¤Î°Ü½»¼Ô¤Î¿ô¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡£
Æ±¹ñ¤Ï¡Ö¥Ó¥¶À©ÅÙ¡¢Âà¿¦¼ÔÍ¥¶øÀ©ÅÙ¡×¤È¡Ö³«È¯¡¢Åý¼£ÂÎÀ©¡×¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡Ö´´ÀþÆ»Ï©¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¹âÂ®¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤â¶áÂåÅª¡£¤½¤Î¤¦¤¨À¸³èÈñ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É°Â¤¯¡¢°åÎÅ¤Ï°ìÎ®¤Çµï½»¸¢¤â³ÍÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤«¤é¥á¥¥·¥³¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£CNN¤È¤Îº£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢À¾Éô¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¥Þ¥µ¥È¥é¥ó¤ËÃå¤¤¤¿Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¸À¤¤Êý¤À¤¬¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½»Ì±¤È¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¡¢´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ÆÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥¿¥ê¥¢
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¥È¥Ã¥×¡£°åÎÅ¤ÎÆÀÅÀ¤â¹â¤¯¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç100ÅÀÃæ89ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£½Ð¿È¤Î¥À¥°¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï19Ç¯¡¢ÃæÉô¥é¥Ä¥£¥ª½£¤ÎÄ®¥Ð¥µ¥Í¥Ã¥í¤Ç14À¤µª¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¸Í¤ò¹ØÆþ¤·¡¢²þÁõ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î²Á³Ê¤Ï9000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó165Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥À¥°¤µ¤ó¤Ï23Ç¯¡¢CNN¤Ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¸Å¤¤·úÊª¤ò¤è¤¯ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤Ï¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÆ¹ñ¿Í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÄ®¤ËÅê»ñ¤·¡¢°¦Ãå¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤â¤ÎÄÁ¤·¤µ¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡£Å¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¥Ñ¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Âå¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥À¥°¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡ÖÌ¾¹â¤¤ÉáÊ×Åª°åÎÅÀ©ÅÙ¡×¤ò¾Î»¿¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Î97ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢³°¹ñ¤«¤é¤Î¾Î»¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Î³°¹ñ¿Í¤ËÌµÎÁ¤Ç°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤·¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¤¸õ¤ÈÊ¸²½¡¢¥°¥ë¥á¤Î¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂà¿¦¸å¤ÎÂÚºßÀè¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½Ð¿È¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥¡¼¤µ¤ó¤Ï21Ç¯¤Ë79ºÐ¤Ç¥Ñ¥ê¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ë¥¡¼¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¡¢CNN¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢À¸³¶¤ÇºÇ¹â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Î×½ª¤Î»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤º¤Ã¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø°Ü½»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºÇ´ü¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï°åÎÅ¡Ê94ÅÀ¡Ë¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤µ¡Ê90ÅÀ¡Ë¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢À¸³èÈñ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï75ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£½Ð¿È¤Î¥ì¥¸¡¼¥Ê¡¦¥º¥É¥é¥Ó¥Ã¥Á¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Î¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï18Ç¯¤ËÆ±¹ñ¤ØÅÏ¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËËÌÅìÉô¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¥¬¥ë¥·¥¢¤Î²È¤ò16Ëü5000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3000Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø°Ü½»¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤À¡£
2¿Í¤Ï¡¢EU¡Ê²¤½£Ï¢¹ç¡Ë·÷³°¤Î½Ð¿È¼Ô¤Ë½¢Ï«¤Ê¤É¤Î¿¦¶È³èÆ°¤Ê¤·¤Çµï½»¤òÇ§¤á¤ë¡ÖÈó±ÄÍø¥Ó¥¶¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¤Ë¤Ï¡¢µï½»¼Ô¤Ê¤é¤À¤ì¤Ç¤â¸øÅª°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£
¥ì¥¸¡¼¥Ê¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢CNN¤Ë¡ÖÉ×¤¬ÇØÃæ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÌô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¾®Á¬¤Ç»ÙÊ§¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¿¥¤
¥¿¥¤¤ÏÀ¸³èÈñ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ËÂ³¤¯¹âÆÀÅÀ¤¬¤Ä¤¡¢µ¤¸õ¤È¡Ö³«È¯¡¢Åý¼£ÂÎÀ©¡×¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥¸¥à¡¦¥É¥é¥ó¤µ¤ó¤È¥¿¥¤¿Í¤ÎºÊ¥½¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼«Âð¤¬¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Ç¿»¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¿¥¤¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤¿¡£
¥¸¥à¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢CNN¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É»ä¤ÎÂà¿¦¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç°Ü½»¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¸¥à¤µ¤ó¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÃæÉô¥×¥é¥Á¥å¥¢¥Ã¥×¥¥ê¥«¥ó¸©¥µ¥à¥í¥¤¥è¥Ã¥È¤ÎÅÚÃÏ¤òÌó5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó780Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¥¸¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤ÇÊ¿²º¤Ç°ÂÁ´¡£ÊÆ¹ñ¤Ç½»¤ó¤À¤É¤Î³¹¤è¤ê¤â¡¢¥¿¥¤¤Ë¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏÀ¸³èÈñ¡Ê94ÅÀ¡Ë¤È¡Ö³«È¯¡¢Åý¼£ÂÎÀ©¡×¡Ê90ÅÀ¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢ÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ï45ÅÀ¤È¡¢Èæ³ÓÅªÄã¤«¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÂåÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÊ¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£À¸³èÈñ¤¬°Â¤¯¡¢Ä¹´üÂÚºß¥Ó¥¶¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥Þ¥¤¡¦¥»¥«¥ó¥É¥Û¡¼¥à¡×¡ÊMM2H¡Ë¤ÎÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÈ¤«¤¤µ¤¸õ¤òµá¤á¤ë¥·¥Ë¥¢¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
CNN Travel¤Ï22Ç¯¡¢Ë¬¤ì¤¿¤¤Î¹¹ÔÀè¤Î¤Ò¤È¤ÄÆ±¹ñ¤Î¥Ú¥Ê¥óÅç¤òÁª¤Ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¡¢Ãæ²Ú¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÎÁÍý¤¬Â¿ºÌ¤Ëº®ºß¤¹¤ë¿©Ê¸²½¤ä¡¢½£ÅÔ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥ó¤ÎÎò»ËÅª·úÃÛ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥æ¥Í¥¹¥³À¸Êª·÷ÊÝ¸î¶è¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥Ò¥ë¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤ä¡¢200¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥ó¤Î²Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£