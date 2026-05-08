「してみたいこと」があっても、「失敗したら恥ずかしい」と思って、なかなか踏み出せない人も多いのではないだろうか。「もっと準備ができてから」と考えがちだが、独立研究者で著作家の山口周氏は、書籍『人生の経営戦略』で「『とにかくたくさんアウトプットを出す』ことが大事」と語る。それはなぜか。本書の内容をもとに解説する。（文／神代裕子、ダイヤモンド社編集局）「完璧な準備」という罠。筆が進まない本当の理由突