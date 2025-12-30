NHKは30日、大みそか放送の「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のVTRナレーターを声優で俳優の津田健次郎、声優で歌手の坂本真綾が務めると発表した。

公式サイトで「NHKで放送されたアニメ『チ。―地球の運動について―』では、ノヴァク役（津田さん）、ラファウ役（坂本さん）で共演した二人。そして今年、津田さんは連続テレビ小説『あんぱん』に出演、坂本さんは歌手デビュー30周年を迎えるなど声優だけにとどまらず幅広く活躍しています。放送100年という節目の紅白を、素敵な声で彩ります！」と伝えた。

津田は「今年は『あんぱん』『べらぼう』への出演、『にほんごであそぼ』の朗読や『激突メシあがれ〜自作グルメ頂上決戦〜』のナレーションなど、多くの番組に関わらせていただきましたが、締めくくりに紅白歌合戦のナレーションを担当できることを、心から嬉しく思います。多くのアーティストが一堂に介する素晴らしいステージを盛り上げられるよう、『チ。』でご一緒した坂本真綾さんとともに精一杯努めます！」と意気込みを語った。

坂本も「年末を迎え、今年も終わりだなあと感じていたところに紅白歌合戦のナレーションのお話をいただき大変光栄に思っています。さらに、大好きで尊敬している先輩・津田健次郎さんとペアを組めることも嬉しいです！それぞれ挑戦や新しい試みに取り組むアーティストの皆さんの思いが伝わるよう、橋渡しの役割を果たせたらと思います」と視聴者にメッセージを送った。。

10月14日に司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めると発表。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

今月14日には出場歌手が発表された。出場歌手は企画枠を入れて39組で初出場は紅組8、白組2の計10組。FRUITS ZIPPER、ちゃんみな、M!LKらが初出場する。堺正章、TUBE、岩崎宏美、ORANGE RANGEらが紅白に返り咲いた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」