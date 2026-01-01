12月31日の大晦日に生放送された『第76回NHK紅白歌合戦』。後半の午後10時ごろにデビュー6周年を迎えるSixTONESが登場し、東京・新宿の三角広場から生中継でアニバーサリーメドレーを披露した。「SixTONESは3年ぶりの紅白出場となりました。昨年11月の出場歌手発表ではSTARTO ENTERTAINMENTからKing ＆Princeが選出されていましたが、SixTONESは12月に入ってから追加されたかたちです。いっぽう大晦日は千葉・幕張メッセで開催され