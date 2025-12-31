「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（３１日、ＮＨＫホール）ちゃんみなが激しすぎる衣装で登場し「ＮＧ」「ＳＡＤＳＯＮＧ」を歌唱した。ネットで「遠目で見たら」「裸かと思った」と騒然となったが、よく見るとベージュのヌーディーな衣装は、意外に布面積は多かった。一方で「ＮＧ」の歌詞の一部が変更されていたとの指摘も。「デカすぎる、チビすぎる」の歌詞字幕が「デカすぎる、小さすぎる」となっており、ちゃんみな