井上尚弥VSピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）を3-0の判定で破り、防衛に成功した。試合直前には、バンテージを巻いた井上に思わぬ“横やり”。日本人ファンからも様々な声が上がる中での決戦となったが、ピカソを圧倒した。

決戦前、左手のバンテージを巻き終えた井上に、まさかの注意が入った。権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」や、英大手プロモート企業のマッチルーム社の公式Xが舞台裏の映像を公開。男性から「聞いてくれ。単純なことだ。ルールはバンテージを3本、ガーゼ、テープで仕上げる。それだけだ」と指摘された。

井上の父・真吾トレーナーは「ミーティング通りやっている」と抗議したが通らず、井上はバンテージをほどいて巻き直した。後ろで見ていた大橋会長も、困惑の表情を浮かべるしかなかった。

X上の日本人ファンからは疑問に加え、ピカソを心配する声も上がっていた。

「何があかんのだよ？！ モンスターを怒らせる作戦は逆効果やで…」

「Monsterをイライラさせる作戦の一つやねぇ」

「あーあ、、モンスターをいらっとさせちゃった」

「尚弥のペース乱そうとして必死だな」

「くだらない言いがかりつけて動揺作戦かな あまり怒らせない方がいいぞ」

バンテージへの謎のいちゃもんも、ゴングが鳴れば関係なし。井上はKO勝ちとはならず反省も口にしたが、完勝を収めた。



（THE ANSWER編集部）