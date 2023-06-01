ÂÅ¶¨°Æ¼õÂú¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÌ±ÅêÉ¼¡×¡¡ÊÆ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¸á¸å¡¢ÊÆÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò½ä¤êºöÄêÃæ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¡¢ÀïÆ®½ª·ë¸å¤ÎÎÎÅÚ¤ä¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï²ñÃÌ¤ËÀèÎ©¤Ä27Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÂÅ¶¨¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÏÂÊ¿°Æ¤ò¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Ë»ð¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Ê¿ÏÂÅª²ò·è¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÌäÂê¤òÉðÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£ÊÆ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢¼«¿È¤Î°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¹ç°Õ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢20¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÆ¹ñ¤È°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤ëÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î°·¤¤¤È¡¢¥í¥·¥¢¤¬Àêµò¤¹¤ëÆîÉô¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤òËä¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤°ìÀþ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö·èÄê¤ò²¼¤¹Á°¤Ë¡¢¹ñÌ±¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£