誰かと自分を比べてしまう瞬間は、日常のなかに潜んでいるものではないでしょうか。とくに身近な存在であるママ友や近所の人など、生活圏が近い相手ほど、無意識に気にしてしまうこともあるかもしれません。今回の投稿は、「ライバル」という言葉をきっかけに、人それぞれの価値観があらわになりました。『みんなもライバルはいますか？私はママ友がライバル』この投稿に対して、共感や違和感などさまざまな声が寄せられました。