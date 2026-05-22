トランプ米大統領と会談した直後にロシアのプーチン大統領を北京に呼んで会談した中国の習近平国家主席が、早ければ来週にも北朝鮮を訪問して金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長と会談する可能性が提起された。米国との談判の後、朝・中・ロが連鎖的な首脳会談形式で一丸となれば、習近平主席を中心とする「反米3角連帯」が強まるとみられる。韓国政府は北朝鮮の核問題解決に向けた中国の役割に期待しているが、むしろ「韓米日