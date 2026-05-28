看護師兼イラストレーターの「ツナ。」さんが描く漫画「マインドワールド」シリーズ。その2つの作品が、インスタグラムで合計1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む「社会人に関連した作品を描きたい」「マイナスな出来事を笑いに変えたい」という作者の思いから描かれた作品で、思わずクスッと笑ってしまう展開に、読者からは「平和な世界ですなあ」「うちの会社、こんな感じかも」「今日も1