ユニクロが支援する「The Displacement Film Fund（難民映画基金）」の第2弾短編映画制作助成対象監督が、フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間18日に発表された。【画像】この記事に関連するそのほかの写真難民映画基金は、2025年の「第54回ロッテルダム国際映画祭（IFFR）」で、ケイト・ブランシェットとIFFRのヒューバート・バルス基金によって共同創設が発表されたもの。避難を余儀なくされた映画制作