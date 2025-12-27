¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥¯¥Þ¡×¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î»Ô¿¦°÷¤¬»£±Æ ÌÜ·â¾ðÊóÁê¼¡¤°¡ÊÀÅ²¬¡¦µÆÀî»Ô¡Ë
³ÝÀî»Ô¤äµÆÀî»Ô¤ÇÏ¢Æü¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤¬¤ëÃæ¡¢27Æü¸áÁ°¡¢µÆÀî»Ô¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÀî»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢µÆÀî»ÔÀ¾Êý¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢ÊâÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¡¦·Ù»¡¡¦ÎÄÍ§²ñ¤¬Ä«¤«¤éÌÜ·â¸½¾ìÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸áÁ°8»þ¤´¤í¤ËµÆÀî»ÔÀ¾Êý¤ÎËÙÇ·Æâ¸ø²ñÆ²ÉÕ¶á¤Ç¥¯¥Þ¤È»×¤ï¤ì¤ëÂÀ×¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¤ËÂÎÄ¹Ìó150cm¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»Ô¿¦°÷¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤ÏÎî±à¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÆÀî»Ô¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤Ï°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ï³°½Ð»þ¤ä·úÊª¤Î³°¤Ë½Ð¤ëºÝ¤Ê¤É½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£