Daiichi-TV（静岡第一テレビ）
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熊本地震の被災地へ 静岡赤十字病院の医療チーム8人派遣 出発を前に病院職員らが激励（静岡市葵区）
甚大な被害を出した熊本地震の被災地に、静岡赤十字病院から救護班が派遣されるのを前に、7日出発式が行われました。（静岡赤十字病院杉本 藍 医師…
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【いざ夏休み】ちょっと県外まで…感覚で楽しむ大注目の横浜最新スポットを旅行のプロ･鳥海氏がご案内(静岡)
2026年の夏休み、ちょっと足を延ばして静岡県外に出かけたいと思っている人も多いのではないでしょうか？今回は旅行のプロ・鳥海高太朗さんが静岡から…
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【お披露目】お茶入れ後廃棄される茶葉からタンパク質抽出した｢緑茶パウダー｣静大発のベンチャー企業が開発(静岡)
お茶をいれた後に廃棄される茶葉を使った「緑茶パウダー」を浜松市のベンチャー企業が開発し7日、発表会が開かれました。浜松市内の洋菓…
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【東静岡エリア】アリーナ建設予定のJR東静岡駅北口に商業･宿泊施設建設に向け民間事業者募集へ(静岡市)
静岡市の難波市長はアリーナの建設を予定しているJR東静岡駅北口に商業施設や宿泊施設などを建設するため民間事業者を募集すると発表しました。…
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【国民的レジェンド】ミスタージャイアンツ･長嶋茂雄氏の偉大な足跡を貴重資料で振り返る展示会開幕（静岡市）
「我が巨人軍は永久に不滅です」「メークドラマ」などの名言とともに数々の名場面を私たちの記憶に刻んだミスタージャイアンツこと長嶋茂…
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【お盆休み目前】思わぬ事故で被害者にも加害者にもならぬために…運転の心得とは？専門家に聞く（静岡）
2026年のお盆休み、一般的には13日からの4連休ですが、中にはあす8日から、有給休暇などを使って、「9連休」という方もいるかもしれません。お盆休み…
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【速報】熱中症疑い県内で未成年者･高齢者含む男女13人救急搬送…掛川市で70代女性が死亡 ほか中等症5人･軽症7人（静岡･7日）
静岡県内では8月7日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、未成年者･高齢者を含む男女13人が救急搬送されました。このうち掛川市では70代女性が午前10時…
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【真夏の震災】危惧される熱中症 静岡県内の津波避難タワー “暑さ対策”の現状は
厳しい暑さの中、発生した熊本地震。静岡県内でも夏の災害への備えが必要です。心配されることの一つが、津波避難タワー。津波被害が懸念される…
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【指揮官直撃】インターハイ男子サッカー県勢30年ぶりV果たした静岡学園･川口修監督が語る劇的悲願達成までの舞台裏（静岡）
インターハイ男子サッカーで静岡県勢30年ぶりの優勝を果たした静岡学園。8月6日、静学サッカー部OBの須藤アナが川口修監督を直撃。…
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夏の全国高校野球 聖隷クリストファーが佐野日大高校と対戦（静岡）
夏の全国高校野球大会2日目に登場した聖隷クリストファーは栃木県の佐野日大高校と対戦しました。夏の甲子園、2年連続出場の聖隷クリストファ&#…
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飲食店利用者192人が腹痛や下痢など訴える。県は食中毒と断定（静岡・御殿場市）
７月25日御殿場市内の飲食店を利用した192人が腹痛や下痢などの症状を訴え患者から病原大腸菌О146が検出されたことから県は食中毒と断定したと発表し…
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乗用車とトラックが正面衝突 男性1人死亡（静岡・下田市）
6日正午ごろ下田市の県道で乗用車とトラックが正面衝突する事故があり乗用車を運転していた男性が死亡しました。事故があったのは、下田市大賀茂の県…
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介護施設の親会社“社長”名乗る人物からの振り込み指示に従い 現金約5400万円だまし取られる（静岡）
8月、静岡市駿河区の介護施設で親会社の社長を名乗る人物からメッセージアプリを介して複数回にわたり現金およそ5400万円を振り込み騙しとられ…
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【げんこつ･おにぎり】人気ご当地レストラン｢さわやか｣一部商品10月値上げへ…コスト高で｢質の維持目指し苦渋の選択｣(静岡)
人気レストラン「さわやか」が10月1日から看板商品の「げんこつハンバーグ」を含む一部商品の値上げを発表しました。静岡県内に35店舗を展開す…
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【密着】全国の公立病院が赤字に悩む中“単独で存続”目指す市立湖西病院…その経営改革に迫る（静岡･湖西市）
全国の8割以上の公立病院が赤字に悩まされています。人件費や物価の高騰などが主な理由ですが、再編ではなく“単独での生き残り”を目指すのが市立湖…
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【涼麺グルメ】厳しい暑さ続く中でもさっぱり味わえる！夏限定の絶品パスタメニューにフォーカス（静岡）
連日、厳しい暑さが続く2026年の夏。夏バテして“食欲がない！”という方も多いのでは？そんな時でも、さっぱり食べられる夏のパスタが人気を集めてい…
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【期待の新施設】暑さ続く中にぎわう｢大浜公園プール｣隣接の新エリアがオープン！災害時は一時避難所にも(静岡市)
夏休み真っただ中の8月6日、家族連れなどでにぎわいを見せる静岡市駿河区にある大浜公園プールの横に新たな施設がオープン。ホール…
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【地震防災】熊本地震での防災課題浮上する中…県内では駅や商業施設で避難訓練や防災意識高める取り組み(静岡)
静岡県内では住民の防災意識を高めようとする取り組みが活発となっています。6日午前、JR清水駅付近では、地震による津波発生を想定した避難誘導訓練…
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【速報】熱中症疑い県内で未成年者･高齢者含む男女13人救急搬送…程度は中等症3人･軽症10人（静岡･6日）
静岡県内では8月6日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、未成年者･高齢者を含む男女13人が救急搬送されました。このうち3人が中等症、10人が軽症となっ…
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【Jリーグ開幕目前】藤枝MYFCと市民がスタジアムの柱を“藤色”に！（静岡・藤枝市）
Jリーグ開幕を前に藤枝MYFCの監督や選手、藤枝市民が一緒になってスタジアムを藤色に塗るというプロジェクトが行われました。藤枝MYFCのホ}…