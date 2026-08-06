Daiichi-TV（静岡第一テレビ）

【密着】全国の公立病院が赤字に悩む中“単独で存続”目指す市立湖西病院…その経営改革に迫る（静岡･湖西市）

全国の8割以上の公立病院が赤字に悩まされています。人件費や物価の高騰などが主な理由ですが、再編ではなく“単独での生き残り”を目指すのが市立湖…