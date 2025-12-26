話題の注意書きはこちら（たみのさん提供）

写真拡大

コロナ禍を経て再び活性化しつつあるという飲食店でのぼったくり行為。

【写真】管理人さんの強い思いが込められた注意書きパネル

今SNS上ではそんなぼったくり行為への警鐘を鳴らすあるビルの注意書きが大きな注目を集めている。

「そんな堂々と言うことあるんだ。」と件の注意書を紹介したのはたみのさん（@wonton_girls）。

ビルの案内板に管理人の名義で張り出された「警告　ビル内の飲食店でボッタクリのお店が有ります。注意の事」という注意書。人知れずおこなわれているであろうぼったくり行為について、テナントの管理者がここまでおおっぴらに注意を促すというのも珍しい。

たみのさんにお話を聞いた。

ーービルの場所について詳細を。

たみの：大阪キタの居酒屋やラブホテルが並ぶ繁華街で、いわゆる夜の街です。

ーー注意書きをご覧になった感想を。

たみの：最初は視界の隅に「警告」の文字が見え、気になって近づいたところボッタクリ注意を促すものでした。派手な色で、しかも入口正面の目につく位置に貼られていたのでとても驚きました。

 ーー投稿に対し大きな反響がありました。

たみの：いろいろな反響がありましたが、その中に「ビス止めされている」というリプがあり、写真を見返して初めて貼り紙ではなくパネルであることに気付きました。ビルオーナーさんの執念のようなものをあらためて感じました。

◇　◇

SNSユーザー達から

「ビル管理人が被害にあった可能性が」
「どの店かは明かさないあたり、入店前から始まるロシアンルーレットですね。」
「ビルの評判に関わるってのもあるけど、立ち退き料とか必要で追い出せないから嫌がらせしてるだけの可能性も。」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。もし読者のみなさんが飲食店での会計時に不審な高額請求をされた際は、即刻警察に通報、相談していただきたい。

（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）