民泊旅館投資を行うには、地域ごとの様々な制約や物件所有者からの許可など、クリアすべき問題が複数あります。そのため、一般的な賃貸・売買情報だけで民泊旅館物件を探すのは難しく、専門の物件紹介業者から情報を得る必要があります。しかし、なかには家賃相場を知らない情報弱者をターゲットに、「ぼったくり物件」を紹介する悪質な業者が潜んでいて、その選択には注意が必要です。本記事では、生稲崇氏の著書『民泊旅館投資サ