進学や就職、転勤などで引っ越しが増える季節です。新生活への期待が高まる一方で、賃貸契約や引っ越しをめぐるトラブルは後を絶ちません。弁護士ドットコムニュースが体験談を募集したところ、「敷金をぼったくられそうになった」「ヤバい隣人に遭遇した」など、切実な声が多数寄せられました。今回は、そんな「賃貸・引っ越しトラブル」の生々しい実態をテーマ別に紹介します。●退去時の「ぼったくり」請求？ 知識がないと“カ