価格の高騰が止まらないプロ野球チケット料金。その余波は来春開催予定のWBCの侍ジャパンの試合にも及んでいた⁉ 近年、球界で導入されて波紋を呼んでいるダイナミックプライシングより納得できない“謎の手数料”に野球ファンからは大ブーイングが起きている。 【画像】合計3300円⁉ WBC東京プールの手数料一覧 評判最悪のダイナミックプライシング…客足に影響は？ 昨今、プロ野球ファンを悩ませている