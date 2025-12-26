【プラレール リアルクラス 205系通勤電車（京浜東北線）】 2026年2月28日 発売予定 価格：7,700円

タカラトミーは、鉄道模型「プラレール リアルクラス 205系通勤電車（京浜東北線）」を2026年2月28日に発売する。価格は7,700円。

本製品は、1985年に登場した通勤電車「205系通勤電車」が、青24号と呼ばれる青色の帯をまとった京浜東北線仕様で、同社の細部までこだわった造形・塗装を施した、よりリアルなプラレール「プラレール リアルクラス」より商品化したもの。

4両編成仕様となっており、先頭車はスカートのない姿を表現しているほか、JRマークは印刷済みとなっている。

前照灯、ラインカラー帯、クーラー、パンタグラフなどリアルな造形・塗装などで表現。リアル直線レールが3本同梱しており、すぐに飾ることができるほか、プラレール規格で別売りの通常のレールで拡張することができる。

(C) ＴＯＭＹ

JR東日本商品化許諾済