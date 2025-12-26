有馬記念の公開枠順抽選会

中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。出走馬の騎手や調教師が顔を揃える中、人気女性タレントに注目が集まった。

抽選会にはスペシャルゲストとして、JRA年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真、三上愛が登場。さらに中継したBSフジの番組ゲストとして、ゆうちゃみも姿を見せた。

ゆうちゃみは21日のG1・朝日杯フューチュリティSで表彰式のプレゼンターを務め、雨の阪神競馬場を彩り注目を集めていた。

“2週連続”の登場に、中継やYouTubeの配信で見守ったX上のファンからは様々な声が上がった。

「かわいいなあ」

「ゆうちゃみ、可愛いし華があるなぁ」

「ゆうちゃみのまつ毛めっちゃ綺麗」

「ゆうちゃみさんミュージアムマイル推しか〜」

「ゆうちゃみと本命被ったわ」

今年の有馬記念は、TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」のヒットもあって、例年にも増して注目を集めている。レースは28日午後3時40分に発走となる。



