ＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>がこの日の取引終了後、１００％子会社ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘが、農業総合研究所<3541.T>の非公開化を目指してＴＯＢを実施すると発表した。



ＳＯＭＰＯグループの一員とすることで、資本基盤の強化による機動的な成長施策の実行やグループのネットワークを活用したＩＴプラットフォームの高度化などを図り企業価値の向上を図るのが狙い。ＴＯＢ価格は７６７円で、買い付け予定数は１７９５万８２２９株（下限１０６８万８８００株、上限設定なし）、買付期間は１２月２６日から２６年２月１６日までを予定している。ＴＯＢ成立後、農業総研は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を１２月２５日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、農業総研は今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



