加藤浩次、現役若手議員が指摘した国会の“ムダ”ルールに苦言「頭おかしいんじゃないの！」
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次が23日放送の『ホンネ喫茶 永田町』（後7：00）に出演。国会のルールに疑問を呈した。
【写真】人生最長のロン毛を披露する加藤浩次
MC加藤を中心に、政治家をはじめとする出演者が、どうすればニッポンがもっと良くなるかをホンネで話す番組。今回は自由民主党の河野太郎議員、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党の神谷宗幣代表など、政界を代表する豪華ゲストが出演。「高市早苗新総理の驚異的な人気をどう見るか？」、「不祥事多発の地方議会、どうすれば良くなるか？」などのテーマで議論した。
さまざまなテーマで議論が進む中、自民党の大空幸星氏が国会に存在する“ムダ”だと思うルールについて問題提起。予算委員会や本会議にはルール上の無駄があるとして「この国の将来についていいのかどうか？」と問いかけた。すると、これには、多くの現役議員も問題意識を持っていることを明かした。
さらにチームみらいの安野貴博氏は「品位がないから」という理由で国会にノートパソコンを持ち込むことが禁止されている現状を説明した。MCの加藤は驚いた様子を見せ「品位がない？頭おかしいんじゃないの！なんなのそれ」と苦言を呈した。
【写真】人生最長のロン毛を披露する加藤浩次
MC加藤を中心に、政治家をはじめとする出演者が、どうすればニッポンがもっと良くなるかをホンネで話す番組。今回は自由民主党の河野太郎議員、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党の神谷宗幣代表など、政界を代表する豪華ゲストが出演。「高市早苗新総理の驚異的な人気をどう見るか？」、「不祥事多発の地方議会、どうすれば良くなるか？」などのテーマで議論した。
さらにチームみらいの安野貴博氏は「品位がないから」という理由で国会にノートパソコンを持ち込むことが禁止されている現状を説明した。MCの加藤は驚いた様子を見せ「品位がない？頭おかしいんじゃないの！なんなのそれ」と苦言を呈した。