先日の衆議院議員選挙で突如として巻き起こった“安野旋風”。なんと11議席を獲得した。その中心にいるのは、AIエンジニア出身という異色の経歴を持つ党首・安野貴博氏だ。「テクノロジーで政治をハックする」──そんなSFチックな主張を掲げる姿は、従来の政治家像とは明らかに一線を画している。【写真】チームみらい党首・安野貴博の“東大卒”妻困惑を隠せない有権者も既存政党への不信感が高まる中、彼が「新しい時代のリ