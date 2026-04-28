チームみらいの党首安野貴博氏の妻黒岩里奈氏（35）が27日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。夫安野氏との出会いについて語った。私立の名門校、桜蔭中−桜蔭高出身の黒岩氏は「中高女子高で、ある意味勉強ばっかりしてきたので、こころが育たず、コミュニケーションに難があり、大学に入って『モテたいな』って思ったときに最初にやったのが…」と話した。さらのに「大学受験と同じようにすべてが攻略ゲーム