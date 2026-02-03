衆院選で与野党がこぞって「消費税減税」を声高に訴えるなか、唯一「社会保険料減額」をマニフェストの柱に据えた政党がある。新興政党「チームみらい」だ。2月1日、JR恵比寿駅西口広場でおこなわれたチームみらいの街頭演説には、日曜夜にもかかわらず約300人が集まった。比例区から立候補した、峰島侑也氏の応援に、党首・安野貴博氏が駆けつけたのだ。この日はマイクを握った安野氏だが、他会場では「受験シーズンへの配慮