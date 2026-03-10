先の衆院選で躍進したチームみらいについて経済学者の竹中平蔵氏は、同党が消費減税を否定したことに「チームみらいだけが日本の未来をみている」と高評価する。竹中氏が解説する――。 絶望的なまでの「格差」が広がっている日本 日本で貧富の格差がますます広がっています。東京の不動産は高騰し、50平米程度が平気で１億円を超えるような事例をみます。これは資材価格の高騰や人手不足による建築費