政治団体 「チームみらい」の安野貴博党首が2026年1月5日、同日に公開された参院選で当選した125人の資産報告書が公表され、資産額が報道されたことについて、Xで声明を発表した。「すぐに確認し必要があれば速やかに訂正の書類を提出したい」国会議員資産公開法に基づいて公開された参院選での当選者の資産報告書には、25年7月29日時点で本人が保有する資産が記載されている。時事通信の報道では、安野氏の資産について「総額3億6