新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）で開局10周年。それを記念し、４月11日（土）午後３時から特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。同番組内の企画にて４月12日（日）午前６時より『ReHacQ特別企画 朝からガチ安野』を生放送することを決定した。 特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し「ABEMA」のこれまでとこれ