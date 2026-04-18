4月17日、『時事通信』でインタビューが公開された『チームみらい』の安野貴博党首。そこで明かした今後の方針が、有権者たちの間で物議を醸している。【写真】チームみらい党首・安野貴博氏の“東大卒”妻自民党から呼びかけがあったら「検討」安野氏は今後の日本政治について「いろんな政党が少しずつ連立を組み替えていくモデルがいい」とコメント。現在、与党の立場にある自民党が政権の中心となることには「短期的には現