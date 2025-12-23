¹ñÌ±¤Î¶ÌÌÚ»á¡¢Ï¢Î©Æþ¤ê¡ÖÌÏº÷¡×¡¡½°±¡¾®Áªµó¶èÀ©ÅÙ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È»ØÅ¦
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï23Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®²ÃÌÁ¼ÒÊÔ½¸¶ÉÄ¹²ñµÄ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤·¡ÖÀ¯ºö¼Â¸½¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ê¤É¤ò¸«Äê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«·è¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁªµóÀ©ÅÙ¤À¡£º£¤ÎÀ©ÅÙ¤À¤È1¿Í¶è¤Ê¤Î¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³ÆÅÞ¤¬½°±¡¾®Áªµó¶è¤Ç¶¥¤¦¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤¬ÆñÅÀ¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿ÅÞÀ©¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿À©ÅÙ¤ËÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áªµó¶è¤ÎÄê¿ô¤òÊ£¿ô¤Ë¤·¤ÆÍ¸¢¼Ô¤¬Ê£¿ô¤Î¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¡ÖÃæÁªµó¶èÏ¢µÀ©¡×¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¼çÄ¥¡£Í¿ÌîÅÞ¶¨µÄ²ñ¤ÇÍè½Õ¤ËÀ®°Æ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢µÄÏÀ¤ò²ÃÂ®¤·¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞÆâ¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤ï¤¬ÅÞ°ÊÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤À¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¡ÖÆóÂçÀ¯ÅÞÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿30Ç¯´Ö¤¬¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÆóÅÙ¤È½°»²Î¾±¡¤ÇÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤ëÀ¯ÅÞ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö´ðËÜÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¡£²º·ò¤ÊÂ¿ÅÞÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£