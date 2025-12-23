【ファミリーマート】「ファミフェス2025」発表会、“衣食住”に“遊”を掛け合わせた「あそべるコンビニ」にチャレンジ

ファミリーマートは「FamilyMart FEST.2025(ファミフェス2025)」を開催。「次のファミマのチャレンジ」である「あそべるコンビニ」像を披露する場として、一般公開は12月19日･20日、東京･渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOで行った。

ファミフェスとは「もっと日本を元気にしたい」という想いから生まれた同社の“挑戦”を披露するイベントで、2023年はコンビニ業界初のファッションショーを開催し、大きな反響を呼んだ。

同会場で12月17日、発表会とメディアツアーを開き、細見研介社長らが概要を説明した。

細見社長は「現在1万6400店舗を持ち、アプリを通じて3000万人のIDを持ち、データワンと合わせて5000万人の顧客データを保有している。デジタルサイネージは1万1,000店設置され、1,800万人の総来店客に向けてメディア発信ができる体制が整っている。このインフラで良質のコンテンツを発信できる状況が一区切りつき、世界中にIP戦略を打ち出すキックオフとなる。多様な広がりを持つ日本の遊び心や推し活を誇るべき文化として、世界中に発信していきたい」と意気込みを語った。

近年、ライフスタイルの多様化やインバウンド需要の回復により、日本発のアニメ、ゲーム、音楽といった「ジャパンカルチャー」が世界で大きな注目を集めている。これに伴い消費傾向も変化しており、単に「モノを買う」だけでなく、「推し活」「体験」といった行動が重視され、実際の店舗は「体験の場」としての価値を急速に高めている。

同社は、こうした時代の変化に対応するために、“衣･食･住”の価値に“遊”の要素を掛け合わせ、コンビニをリテールエンターテイメントの拠点へと進化させる。今後は、「ジャパンカルチャー」をはじめとする様々なIPコンテンツとのコラボレーションを、店舗･オフラインの垣根を超えて強化していく。

会場内では具体的に、「エンタメグルメ」「ファミマの季節イベント」「お買い物アトラクション」「ファミマオンラインでお宝探し」「ファミマで『聖地巡礼』」「推し活ファミマプリント」「あそべるファミペイ&ファミマチャンネル」「たのしナブル」の8つを展示した。

「エンタメグルメ」 アニメとのコラボ商品展開

「エンタメグルメ」では、2026年以降も、アニメ･ゲーム･映画･VTuberとのコラボレーション企画を継続して展開する。その先駆けとして、2026年1月から実施予定のTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」放送開始記念「ファミマの総則」キャンペーン、『原神』デザインのコーヒーカップ、『ポケモンフレンダ』とパンのキャンペーンなど、多彩なラインアップを随時展開予定だ。

『原神』デザインのコーヒーカップ

「ファミマの季節イベント」でも、エンタメコラボをより強化。クリスマスや年末年始のコラボレーション商品や、2月の節分の『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボ恵方巻を展示する。

『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボ恵方巻展示

「たのしナブル」では、「ファミマフードドライブ」や同社商品のサステナブル実現のための工夫を紹介する。

発表会会場には、キャプテン翼の原作者でありプロサッカークラブ南葛SCのオーナー兼社長の高橋陽一氏が登場し、東京都葛飾区にある葛飾辰巳橋店の南葛SCラッピング店舗などの活動を説明した。

また、CMに出演中の吉田鋼太郎さん、八木莉可子さん、松平健さんがゲストとして登場し、実際にクレーンゲームなどの「遊べるコンビニ」の体験を紹介した。