【前後編の後編／前編を読む】妊娠後、妻のことがわからなくなった…「あなたと結婚したのが間違いだった」と告げられて “まじめすぎ”に疲れた45歳夫の嘆き

吾妻晃太さん（45歳・仮名＝以下同）は、1年前に自身の不倫が露呈し、妻の沙保里さんと「膠着状態」にあるという。33歳の時に妊娠を機に結婚した沙保里さんは、晃太さんに言わせると「超がつくほどまじめ」な女性。「家にいる母親」になるべきとの考えから仕事をやめたが、いざ双子が生まれると、家庭生活に疲弊する様子を見せるようになる。義母に手伝ってもらいながらの子育てを続けたものの、沙保里さんは英才教育志向で、小学校受験をめぐって母娘は溝を深めてしまう。晃太さんは義母と共に受験に反対し、塾も辞めさせた。沙保里さんは「あなたと結婚したのが間違いだったのかしら」とつぶやくのだった。

昨夜も「無視するなよ」と叫んでしまった、という

＊＊＊

子どもたちは地元の公立小学校に入り、元気に通いはじめた。晃太さんは、子どもたちの話を聞くのが楽しかった。休みの日には子どもたちにサッカーを教えた。

「元気に走り回る子どもたちを見るのがうれしくて楽しくて。でもそんなとき、そばで一緒に楽しんでくれるのは義母なんです、沙保里じゃない。沙保里は毎日、家の中をきれいに掃除して栄養も完璧な料理を作ってくれたけど、子どもの気持ちに寄り添うことをしなかった。子どもは無条件で親を慕うものだと思い込んでいたようです。そうじゃない、子どもとの関係だって人間関係なんだと言ってもわからない。彼女は彼女なりに悩んでいたのかもしれませんが、素直に悩んでいるとは言わないから、僕には妻が『母としての権力』を振りかざしているようにしか見えなかった。必然的に子どもたちは僕になつく。それが妻をより苦しめる。そんなふうになりかかっていた」

そして不倫へ…

3年ほど前、子どもたちとはうまくいっているものの妻への対応に苦しんでいた晃太さんは、起業した会社でともに働く香奈さんと急速に接近した。香奈さんは、晃太さんと共同代表を務める友人が連れてきた女性で、最初は事務だけだったが、徐々に営業もしてくれるようになった。敏腕にして才媛、「うちの会社の最高の社員」と晃太さんは対外的に絶賛してきたという。

「彼女は友人の妻の親友なんです。気さくで明るくて、するりと人の懐に飛び込むことができるタイプ。だから彼女が営業に行ってくれるとうまくいく。当時、うちに来て3年くらいたっていました。全部で5人ほどの小さな事務所だったけど、売り上げは悪くなかったし、社内の人間関係もうまくいっていた。だから、彼女と急に親しくなっているという実感がなかったんですよ」

自分でも気づかないうちに確実に彼女に魅せられていた。知らず知らずのうちに、彼は香奈さんに家庭の悩みも相談するようになっていたのだ。

「ある日、ふたりで営業帰りにランチをしているとき、また僕は妻の愚痴を言っていたんですよ。そうしたら香奈が、『子どもに会える権利を確保して別れちゃえばいいのに』と。彼女自身、離婚経験者なんです。夫を憎みたくないから別れたと言っていた。憎んだら子どもを会わせたくなくなるからって。それは道理だと、話を聞いた当時は思っていたんですが、僕自身は離婚の意志はなかった。『夫婦仲がうまくいかないのって、ストレスでしょう？ 私はそんなストレスを負いたくなかった。元夫とは別れてからは、いい友だちよ。親同士として信頼もしているし』と。そういう道もあるのかと考えさせられました。『それで、新しい恋をすればいいじゃない？』と彼女は軽やかに言う。実際、彼女には恋人がいたようです。それを聞いて、僕の中で妙な感覚があった。嫉妬ですね。目の前の彼女が好きなんだと初めて気づいたんです」

そこで彼はいきなり告白してしまった。「香奈のこと、前から好きだった」と。自分でもびっくりするような言葉だった。香奈さんはそのときはカラカラと笑って相手にしてくれなかったのだが、数週間後、こっそり言った。

「『私も晃太さんのこと、好きかも』って。しかも仕事中に耳元で言うから、ビビりましたよ。ドキドキしてしまった」

合意ができた。あとはチャンスを狙うだけだ。香奈さんはある日、「今日、娘は元夫の家にお泊まりなの」と誘いをかけてきた。乗るしかなかった、乗りたかったと晃太さんは振り返る。子どもが生まれてから、夫婦間ではほぼレス状態だった。久々に体の奥から欲求がわいてくるのを感じた。

突然の自宅訪問

そこから関係が始まった。時間をやりくりし、目配せをかわして関係を続けた。共同代表の友人は、仕事以外は家族と一緒にいたいタイプなので、ふたりの関係には気づかなかったし、ふたりは大人として絶対に誰にも悟られないように注意を払った。

「ただ、僕はなぜかそのことを義母に話したんです。万が一、何かあったら義母が助けてくれるんじゃないかと思って。そうしたら義母は『わかった。私は晃太さんの味方だから』と言ってくれた。言ってしまう僕も僕だけど、味方してくれると約束してくれた義母もヘンな人ですよね、考えてみれば。でも不倫しているときって味方がほしいんですよ。僕自身、罪悪感を拭いきれなかったんだと思う」

晃太さんは中学生のころ、母を病気で亡くしている。それ以来、父親は商店を経営しながら、男手ひとつで彼と妹を育ててくれた。父親には特別な思いがあったが、母のいない寂しさも抱き続けていた。だからこそ義母に、亡くした母を見ていたのだろう。

「丸2年たったところで、ある日帰宅したら、『今日、香奈って人が来た』と沙保里が言うんです。ドキッとしたけどさりげなく、仕事仲間だけどと言ったら、『あなたとつきあっているから、離婚してあげてと言われた』って。なんだか笑っちゃいました。香奈が言いそうなことだったから。沙保里には『誤解だよ』と言ったけど、もちろん沙保里が納得しているはずもないですよね」

だが沙保里さんはそれ以上、なにも言わなかった。晃太さんは義母に報告、義母からは「わかった。何かあったら連絡して」と返事が来た。翌日は香奈さんをランチに誘ってことの顛末を聞いた。なぜそんなことをしたのかと。

「香奈は、『晃太さんの奥さんに興味があったの。どういう人なのか見たかった』って。それだけかい、とツッコんでしまいました。ともあれ、香奈が沙保里に離婚しろというのは筋が違う、これはうちの夫婦の問題だからと言ったら、『そうね、よけいなお世話だったわね。でも私はあなたに離婚してほしいの。再婚したいわけじゃない。ただ、お互いに独身としてつきあいたい。立場が違うのは不平等でしょ』って。その気持ちはわかるけど……と困惑しました」

晃太さんは「妻とうまくはいかないが、離婚はしたくない」という立場、香奈さんは「晃太さんには独身になってほしい」という立場。お互いの立場を理解しなければつきあいは続かない。ただ、子どもたちが成人したら話は別だ。そこから離婚に向かうと思うと言うと、香奈さんはあっさりと了解した。

流血沙汰に

あとは妻との関係をどうするかだ。晃太さんは、週末、子どもたちが義母のところへ遊びに行った隙に妻に話し合おうと声をかけた。

「妻は何かが爆発したんでしょうね、あんたが悪いのにどうしてそんなに冷静でいられるのよとギャーギャー叫び声を上げて、手当たり次第に物を投げてきた。離婚したくないんだ、だからちゃんと話そうと妻を抱きしめたら振りほどかれたあげく、顔を手でひっかかれました。かなり流血して大変だったんですよ」

血に驚いたのか、妻はますます興奮してテーブルにあったオブジェを投げつけてきた。それが鼻に当たってさらに流血。結局、鼻骨を骨折したという。

「話し合いはできず、僕は病院へという情けない展開になりました。その後、妻は頼るところがなくて義母に泣きついたみたいです。義母はすべて知っていますから、妻の愚痴を受け止め、『それでも晃太さんは生活力があるんだから、うまく利用しなさい』と説得したとか。離婚したいならしてもいいんじゃないのと義母も言ってくれたけど、やはり子どもたちへの影響を考えるとしたくなかった。結婚って何だろうと思いながら、僕自身が結婚という形に執着していたような気がします」

それから1年…

それから1年、妻は香奈さんとの関係についてはいっさい聞いてこない。そのほうがいいと義母に言われたのだろう。義母との関係は急速に復旧したようだ。晃太さんとふたりきりになるのを避けているし、寝室はもともと別なので、夫婦の会話はない。だが、子どもたちがいるところではごく普通に話をする。

「子どもたちも来年は中学生になりますから、何か気づいているかもしれません。妻が何を考えているのかは、いつも気になっています。何か言いたいことがあったら言ってとときどき声をかけるんですが、妻には無視されます。正直言って、無視されるのはいちばんつらい。子どもがいれば無視しないんですよ。でも子どもの前で夫婦関係については話せない。義母によれば、沙保里は主婦として母としての理想を追求していたのに、それを僕に壊されたと言っているそうです。子どもたちに英才教育をしようとしたのに僕につぶされた、専業主婦として完璧にやっていたのに僕から尊敬されていない、と。僕は完璧な主婦なんて望んでいませんでしたからね。それより共働きで、ともに子どもを育てながら一緒に歩んでいきたかっただけ」

そのあたりのすれ違いが埋まらないまま、10数年経ってしまったのだから、結婚生活というのは残酷なものだ。

香奈さんの関係は

一方で、晃太さんと香奈さんの関係は今も密かに続いている。香奈さんは、不倫相手の妻を訪問するという暴挙に出たのだが、まったく悪いことをしたとは思っていないようだ。

「だってどういう人か会ってみたかったんだもの、とあっけらかんとしています。不思議な女性なんですが、そこが彼女の魅力でもあって別れられない。不惑を越えてなお惑っています」

妻は1度、大爆発をしてからは静まりかえっている。いっそ、もっと責めてくれれば関係を修復する手立ても見つかるのだが、そのチャンスさえ与えてくれない。

「むしろ、僕のほうがときどき爆発していますね。昨夜も寝室に向かう妻に『きみはオレにどうしてほしいんだ、どうすれば前向きに話し合いができるんだ』と言ってしまった。妻は冷たい背中を見せただけでした」

無視するなよと叫んだが、振り返ってはもらえなかった。

「無視はきついです」

晃太さんの目が充血していた。

＊＊＊

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部