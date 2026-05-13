職場にいきなり見知らぬ人間が乱入して暴れ出せば、誰だってパニックになるだろう。投稿を寄せた40代男性（サービス・販売・外食／年収400万円）の勤務する店舗に、新しい女性のアルバイトが入ってきた時のことだ。彼女は店の近くに引っ越してきたばかりで、小学生の娘と2人暮らしだという。仕事の覚えも早くすぐに職場に馴染み、何より可愛い娘さんは「店のアイドル的存在」になっていた。スタッフ皆から大量のお菓子や文具をもら