12月19日、ナインティナインの岡村隆史が自身のInstagramを更新。現在闘病中の石橋貴明とのツーショットを公開して話題となっている。

岡村は、《貴明さん》と題して投稿をアップ。《ワンフーの皆さん 貴さん 元気そうで何よりです》と、石橋の元気な笑顔が見られたことを報告した。

「投稿された写真には、岡村さんとともに赤や青色が入ったチェック柄のシャツを着用した石橋さんが写っています。トレードマークのメガネをかけ、髪は白髪混じり。岡村さんとピースサインをして笑顔を見せていましたね」（芸能プロ関係者）

2025年4月に食道がんを公表していた石橋。その後、咽頭がんを併発していたことも明かし、入院や手術など治療に専念するため、現在は芸能活動を休止している。

9月には、『女性セブンプラス』が痩せた近影を報じ、体調を心配する声も多く寄せられていた。しかし、今回の岡村との写真には、安堵の声が集まっていた。

《貴さんの近況や近影を拝見できて本当に涙が出るほどホッとします。。》

《元気そうでよかったです》

《たかさん！！元気そうなお姿が見れてよかった》

同日、岡村は石橋と食事をした様子をラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で明かしていた。

「岡村さんは、『本当に3日、4日前なんですけど、とんねるずの貴明さんとご飯を食べまして。2人で』と、久しぶりに石橋さんと食事をしたことを公表。岡村さんから連絡を取り、食事に誘ったといいます。さらに、『ちょっと痩せてんねんけど、顔色も全然いいし。俺が思ってたよりは全然元気』と、実際に会ったときの石橋さんの印象も明かしていました」（同）

久しぶりの食事会はかなり盛り上がったようで、初めに岡村が予約した店に行ったあと、石橋の行きつけの中華店に移動。さらにもう一軒移動し、「結局3軒行きました」と明かしていた。

「石橋さんとともに前菜や麻婆豆腐などを食べたことを明かした岡村さん。食事もしっかり取れていた様子に、聞いていた矢部さんも『安心するな。食べられるって聞いたらな』とコメント。その安堵の気持ちは、リスナーにも届いたようです。

12月3日には、石橋さんが中心となり、出身校の帝京OBが集まる帝京会が開催されたことを、参加した野球選手らがSNSに報告し、元気な姿が見られました。ガン公表から8カ月。ここ最近は闘病生活の合間に、親交のある人たちと気分転換できる時間を楽しめているようですね」（同）

人を笑わせてきた石橋。今は彼自身が心から笑ってほしい。