¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæÅçÍµæÆ¡Ê32¡Ë¤È½÷Í¥¡¦¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê32¡Ë¤¬¿¿·õ¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£12·î22ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ç¾ÜÊó¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÐ¤Îº¹¤Ï¡Ö20ºÐ¡×¼ê¤ò·Ò¤¤¤Çµ¢Âð¤¹¤ëÃæÅçÍµæÆ¤ÈµÈÅÄÍÓ¤Û¤«
¡Ö¤ª¸ß¤¤·ëº§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¡¢"¤½¤í¤½¤í¡Ä¡Ä"¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤âº£Ç¯¤Î²ÆÁ°¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬·ëº§¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÃæÅç¤È¿·ÌÚ¤Ï¡¢2017Ç¯¸ø³«¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡ØËÍ¤é¤Î¤´¤Ï¤ó¤ÏÌÀÆü¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿¡£ÃæÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼ç±é¤ËÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¡£±Ç²è¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ìòºî¤ê¤ò¤·¤¹¤®¤º¡¢¼«Á³¤Ê¶õµ¤¤òÂº½Å¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¿·ÌÚ¤µ¤ó¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¸å¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ø²¿¤â»Ø¼¨¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¥¹¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥É¥é¥Þ¡ØSUITS/¥¹¡¼¥Ä¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡ØSUITS/¥¹¡¼¥Ä2¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢º£¤«¤é3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤Æ±¤¤Ç¯¡¢¥«¥á¥é¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍµæÆ¡¢Í¥»Ò¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦´Ø·¸¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·ÌÚ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢"¤æ¤È¤æ¤³"¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÅç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2016Ç¯4·î¡¢Ìó20ºÐÇ¯¾å¤Î½÷Í¥¡¦µÈÅÄÍÓ¤È¤ÎÇ®°¦¤¬¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òºÝ¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êµÈÅÄ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÏ¢Çñ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢¿ÆÌ©¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
µÈÅÄÍÓ¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ä
¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¤ÏÅö»þ"Æù¿©7Ï¢Çñ"¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢¿·ÌÚ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØËÍ¤é¤Î¤´¤Ï¤ó¤ÏÌÀÆü¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØËÍ¤é¤Î¤´¤Ï¤ó¡Á¡Ù¤Î»£±Æ¤Ï¡¢2016Ç¯1·î¡Á2·î¤´¤í¤Ë¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢Ä¾¸å¤ËµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ê¤É¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿·ÌÚ¤µ¤ó¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦Ìó10Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿·ÌÚ¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¶¦±é·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡£
¡¡¤º¤Ã¤È·ÝÇ½³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ¿¤Ó¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦Âç¿Í¤Î½÷À¤è¤ê¤â¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¨¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÁê¼ê¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Ï¡¢"ÌÀÆü¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë"¤Û¤É´Ö¶á¡©