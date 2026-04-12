4月11日、元「Hey! Say! JUMP」（以下、JUMP）の中島裕翔が、女優の新木優子との結婚を発表した。おめでたい報告となったが、ファンの間では、中島のグループ脱退時の “不義理” が再燃しているようだ。中島と新木は、それぞれの所属事務所の公式サイトで結婚を報告した。「2人は2017年の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』でダブル主演を務め、2018年のドラマ『SUITS/スーツ』（フジテレビ系）でも共演し、バラエティ番組