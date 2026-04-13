4月11日、女優の新木優子が、元「Hey! Say! JUMP」の中島裕翔と結婚を発表し、大きな注目を集めた。祝福ムードに包まれたが、SNSでは過去に新木が出演した番組での “食事マナー” が物議を醸している。問題となったのは、2023年12月に新木が出演したドキュメンタリー番組『情熱大陸』（TBS系）。3年前の番組が注目を集めたのには、理由がある。「同番組は、20代最後の1年となる新木さんに密着する内容でしたが、食事の席で恋