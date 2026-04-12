4月11日、元Hey！Say！JUMPで、現在俳優として活躍する中島裕翔と、女優でモデルの新木優子が結婚を発表。それぞれの事務所を通じてコメントを発表し、祝福に湧いている。そんななか、結婚発表前の中島のある動きが話題となっている。「2人は、2025年12月、『女性セブン』によって熱愛が発覚。2017年公開の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』で恋人役として共演し、その後も2018年と2020年のドラマ『SUITS/スーツ』シリーズで