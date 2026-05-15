俳優の新木優子（32）が、無邪気な笑顔を見せているプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】新木優子、「デートで行ったのかな？」と話題の近影2026年4月11日に、映画やドラマで共演した俳優の中島裕翔（32）との結婚を発表し、多くの祝福が寄せられていた新木。無邪気な笑顔のプライベートショットに反響Instagramでは、モデル撮影時の様子やロサンゼルス滞在中のプライベートショットなどを投稿しており