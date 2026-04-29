「初共演の映画で2人は高校時代から恋人同士の役。現場でも中島さんが新木さんによく話しかけていて、彼女が好きな芸人のモノマネをして笑わせるなど、仲の良さが伝わってきました」【画像】「永遠の18歳」「違和感なく高校生」と話題…制服姿でピースサインを浮かべる新木優子（32歳）そう語るのは、新木優子（32）と中島裕翔（32）がW主演を務めた2017年の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』の関係者だ。中島裕翔©時