4月19日、バラエティ番組『坂上＆指原のつぶれない店』（TBS系）が放送され、元「Hey！Say！JUMP」で俳優の中島裕翔（ゆうと）がゲストで登場した。今回の放送では、バーミヤンやスターバックス、ドン・キホーテなどチェーン店のお得なメニューや人気の裏に隠れたこだわりが紹介された。「中島さんは、6月末から東京・西池袋の東京芸術劇場のプレイハウスで開幕する舞台『セールスマンの死』の宣伝も兼ねて登場しました。番組内