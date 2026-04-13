4月11日、元Hey! Say! JUMPの俳優・中島裕翔と女優・新木優子結婚を発表した。中島は所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じ、「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とコメントを寄せた。かねて熱愛が報じられていた2人のゴールインに祝福の声が集まる一方、その経緯から複雑な思いを抱くファンも少なくない。【写真】ドラマで共演していた頃の中島裕翔新木優子「ゴールインへ