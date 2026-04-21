元Hey! Say! JUMPで俳優の中島裕翔（32）が新木優子（32）との結婚を発表したことで、異例の"早婚"の背景に何があったのか関心を呼んでいる。【もっと読む】中島裕翔＆新木優子の結婚発表は“祝福ムード”優勢…芸能人「炎上する結婚」「しない結婚」の分かれ目は「かつてジャニーズ事務所のアイドルの結婚は30代後半から40代が中心で、1グループで1人しかできないと言われていた。アイドルファンはいわゆる"推し"が結婚すると冷