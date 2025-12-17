19日（金）、「FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025」の予選ラウンドが行われ、日本の大阪ブルテオンとリビアのスウェリーが対戦した。

12月16日（火）から21日（日）にかけてブラジルのベレンで開催される2025男子世界クラブ選手権大会。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場し、クラブ世界一をかけて戦う。日本からは、大阪Ｂが2025年5月に行われたアジアクラブ選手権で準優勝を飾り、今大会の出場権を獲得。予選ラウンドではプールBに振り分けられた。

初戦のクルゼイロ（ブラジル）戦をストレート勝利で飾った大阪Ｂは、続くペルージャ（イタリア）との第2節でフルセット負け。しかし、この試合の前に行われたペルージャとクルゼイロの一戦でペルージャがストレート勝利したことにより、大阪Ｂの予選ラウンド2位通過が決まっている。

アフリカ王者であるスウェリーとの予選ラウンド最終戦、大阪Ｂはアウトサイドヒッターに仲本賢優と甲斐優斗、ミドルブロッカーに山内晶大と西川馨太郎、セッターに中村駿介、オポジットに西山大翔、リベロに池城浩太朗をスタメン起用。ここまでの2戦から大きくメンバーを変更した。

第1セットの序盤は一進一退の攻防となるも、中盤にかけてスウェリーのブロックが大阪Ｂに襲い掛かり、7-10とリードを奪われる。相手のスパイクミスも重なり、大阪Ｂが15-14で逆転に成功すると、その後は膠着状態のまま終盤に入る。20点以降にブレイクした大阪Ｂが第1セットを取り切った。

続く第2セットも入りは競った展開に。このセットも、中盤に差し掛かった場面で相手にリードを許した大阪Ｂ。以降、なかなか追いつくことが出来なかったが、甲斐のサーブから20-18と前に出る。食い下がるスウェリーを相手に苦戦を強いられながらも、大阪Ｂが25-23で第2セットを取った。

第3セットは、2セットダウンで後のないスウェリーが一歩前に出る入りとなった。大幅なメンバー交代を行い、ディフェンスに粘り強さが出始めたスウェリーに対し、大阪Ｂは4点まで点差を広げられる。しかし、甲斐のサーブから一気に同点とした大阪Ｂは中盤、17-15とリードを広げる。終盤もその差を維持した大阪Ｂは第3セットを取り、ストレート勝利を収めた。

ここまでの2戦から大きくメンバーを変更した大阪Ｂだが、選手層の厚さを見せつけて予選ラウンドの最終戦を白星で飾った。予選ラウンド2位通過の大阪Ｂは次戦、12月21日（日）に行われる準決勝でプールA1位のチームと対戦する。

■試合結果

大阪ブルテオン 3-0 スウェリー（リビア）

第1セット 25-22

第2セット 25-23

第3セット 25-21