格闘技イベント『BreakingDown 18』に出場予定だったやるべしたら竜(27)が15日、SNSを更新。「くも膜下出血」が判明し、心配の声が寄せられている。

【映像】くも膜下出血を報告したやるべしたら竜（家族写真も）

13日に行われた『BreakingDown 18』の前日会見で竜は、対戦相手の江口響と向き合った際、江口から不意打ちのビンタを食らいそのまま後ろに倒れ頭を地面に強打。医療チームがかけつける緊急事態となった。竜と江口の試合は中止となっている。竜は、15日に更新したInstagramのストーリーズで「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです」と、くも膜下出血が判明したことを報告。

翌日に更新したXでは「現在は医師・医療スタッフの管理のもとで治療を受けており、症状も安定し、改善に向かっていることが確認できています。試合が行われなかったことは本当に悔しいですが、選手の命と安全を最優先に判断してくれたブレイキングダウンに感謝しています。そして俺の気持ちは変わりません。名古屋大会では、江口をKOして無念を晴らします。必ず万全な状態でリングに戻り、結果で応援してくれた皆さんに恩返しします」と、現在の状態を報告した。

この投稿に「悔しい気持ちはわかるけど、命の方が大切」「くも膜下出血と聞いて本当に心配しました」「あなたの健康はこの戦いよりもずっと大切です」など多くのコメントが寄せられている。 （『ABEMA NEWS』より）