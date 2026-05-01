格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田（41）が、2026年4月30日にユーチューブを更新し、短尺動画アプリ「ティックトック（TikTok）」の収益化が停止されたことを報告した。収益30万円失い「僕ら大家族からしたらだいぶヤバい」元ラグビー選手の寺田は、その体格を生かしてブレイキングダウンに参戦。一躍、人気選手となったが、同団体に対する批判的な発言を繰り返し