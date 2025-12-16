サッカー元日本代表FWの「キングカズ」ことJFLアトレチコ鈴鹿の三浦知良（58）が、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）で審査員を務めることが16日、分かった。近く正式に発表される。日本サッカー界のレジェンドが年末の晴れ舞台を盛り上げる。

カズが紅白に関わるのは初めて。来年はサッカーW杯北中米大会の年でもあり、関係者は「NHKも中継するW杯を盛り上げるためにもカズさんの力を借りたい」と期待を寄せている。福山雅治（56）ら親交のある歌手も多く本番でのやりとりも注目が集まる。

サッカー界では過去に森保一監督（57）や長谷部誠氏（41）らが審査員を務めている。「ブラボー！」のかけ声で話題の長友佑都（39）がゲスト出演したこともあった。局関係者は「お祭り好きのカズさんだけに、何か大きな役割をお願いするかもしれない」と話している。

カズの他に、今年前期の連続テレビ小説「あんぱん」に出演した松嶋菜々子（52）、声優として初めて文化功労者に選ばれた野沢雅子（89）、車いすテニス男子の小田凱人（19）らも審査員を務める。