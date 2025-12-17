会社員が今買うべき“狙い目エリア＆マンション”はこれだ…不動産のプロが暴露 湾岸エリアで「今が買い時」な中古マンションの実名も限定公開

都心マンション価格の高騰が続き、「もはや若手には手の届かない存在」「いつか来る暴落を待つべきだ」という諦観や懐疑論が渦巻いている。しかし、都心マンション市場の動向に詳しいAsh@コンサル×マンション氏（@ashita01x）は、「待つことこそ最大のリスクだ」と警鐘を鳴らす。マンション購入は「インフレから資産を防衛し、QOLを劇的に向上させ、未来の選択肢を広げる」ための最強の自己投資だと喝破する同氏。ライフステージに合わせた具体的な住み替え戦略や、若手エリサラが最速で資産を築くためのロードマップを余すことなく解き明かしていただいた。全５回の第５回。第５回。